Dopo appena cinque giornate e cinquanta partite di Serie A c’è già un uomo solo in vetta alla classifica marcatori. È Donyell Malen, autore di 6 gol con la Roma e già capace di scavare un piccolo solco rispetto agli inseguitori. Alle sue spalle, però, la sorpresa arriva anche da due neopromosse: Antonio Raimondo con il Frosinone e Gustavo Varela con il Monza sono infatti già a quota 4, insieme a Lautaro Martinez. Un dato curioso che racconta un avvio di campionato particolarmente prolifico anche per chi è arrivato dalla Serie B.

Chi ha almeno due gol?

Subito sotto, a quota 3, c’è un gruppo altrettanto interessante, con centrocampisti ed esterni già protagonisti sotto porta: Frattesi, Maldini, Moreira, Kvernadze, Mastantuono e Adzic. Ancora più affollata la fascia dei 2 gol, dove compaiono diversi nomi pesanti del campionato, da Calhanoglu a Rabiot, passando per Thuram, Bremer, Zhegrova, Hojlund, Douvikas, Soulé e tanti altri. E in mezzo a loro c’è anche un granata: Ché Adams, che dopo cinque giornate resta ancora il miglior marcatore del Torino.

Il Toro attende un bomber

In casa granata, infatti, Adams guarda tutti dall’alto con i suoi 2 gol. Alle sue spalle c’è Kulenovic, fermo a quota 1, mentre anche Mandragora e Comuzzo hanno già trovato una volta la via del gol. Un bottino che resta comunque leggero, soprattutto se rapportato al resto della Serie A: basti pensare che i 6 gol di Malen sono già più di quelli messi insieme dall’intero Torino. Adams, almeno, è riuscito a inserirsi nel gruppo di chi ha già segnato più di una volta, ma il Toro ha bisogno che quei due gol diventino presto qualcosa di più. La speranza è che lo scozzese possa riprendere da dove aveva lasciato, una volta smaltito l'infortunio che lo ha costretto a saltare le sfide contro Bologna e Roma. Perché dopo appena cinque giornate è presto per trarre conclusioni, ma un'indicazione arriva già forte e chiara: il Toro aspetta ancora il suo uomo da doppia cifra. Per ora quel ruolo è sulle spalle di Adams, che però dovrà tornare in campo prima di poter iniziare davvero a costruire quella rincorsa.

La classifica marcatori completa

Malen (Roma)

4 gol: Martinez (Inter), Raimondo (Frosinone), Varela (Monza)

3 gol: Frattesi (Lazio), Maldini (Cagliari), Moreira (Milan), Kvernadze (Frosinone), Mastantuono (Fiorentina), Adzic (Sassuolo)

2 gol: Calhanoglu (Inter), Rabiot (Milan), Kamara (Udinese), Adams (Torino), Thuram (Inter), Coulibaly (Lecce), Ekkelenkamp (Udinese), Bremer (Juventus), Zhegrova (Juventus), Douvikas (Como), Osmajic (Genoa), Koné (Roma), Romero (Parma), Hojlund (Napoli), Soulé (Roma), Baturina (Como), Pellegrino (Fiorentina), Noslin (Lazio), Esposito (Inter), Cissé (Milan), Pisilli (Roma), Diao (Como), Tiago Gabriel (Lecce)

1 gol: Ederson, Krstovic, Raspadori, Samardzic, Scamacca (Atalanta); Bernardeschi, Dovbyk, Piccoli (Bologna); Mendy, Romano (Cagliari); Kaiki, Nico Paz, Ramon (Como); Jimenez (Fiorentina); Bracaglia, Calò (Frosinone); Vasquez (Genoa); Barella, Bisseck, Bonny, Carlos Augusto, Zielinski (Inter); Conceicao, Gatti, Gonzalez, Koopmeiners (Juventus); Cancellieri, Gudmundsson, Zaccagni (Lazio); Gorter (Lecce); Pulisic, Gonçalo Ramos (Milan); Colpani, Mangas, Robinson, Zeballos (Monza); De Bruyne, Gilmour, Lobotka, Politano, Vergara (Napoli); Almqvist, Lontani (Parma); Hermoso, Mora (Roma); Berardi, Bowie, Doig, Esposito, Odenthal, Volpato (Sassuolo); Comuzzo, Kulenovic, Mandragora (Torino); Abankwah, Gueye, Karlstrom, Piotrowski (Udinese); Adams, Hainaut, Sagrado, Yeboah (Venezia)