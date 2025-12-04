Coppa Italia: a 4 giorni dalla sfida col Torino, il Milan esce contro la Lazio

Pochi giorni dopo l'infuocata sfida di campionato, la Lazio riesce a centrare l'obiettivo quarti di finale di Coppa Italia e a prendersi la rivincita contro il Milan di Allegri. Allo stadio Olimpico di Roma è andata in scena una gara molto combattuta fra le due squadre. L'ottavo di finale è terminato 1-0 per i biancocelesti grazie al gol decisivo di Mattia Zaccagni che fa volare la Lazio agli ottavi. La squadra di Sarri sfiderà i campioni in carica del Bologna nel prossimo turno. Si ferma qui, dunque, l'avventura di Allegri nella competizione: ora il tecnico rossonero dovrà preparare in pochi giorni il match di campionato contro il Toro di Baroni in programma lunedì 8 dicembre alle 20:45 presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Visto l'impegno in coppa nazionale e il ridotto turnover effettuato contro i biancocelesti, i rossoneri non arriveranno al meglio della condizione in vista della gara contro i granata. Inoltre, Massimiliano Allegri non sarà in panchina a causa dell'espulsione per proteste rimediata domenica.