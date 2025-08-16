Coppa Italia, primo turno: bene Genoa e Lecce, Empoli avanti ai rigori

Ieri si è conclusa la prima manche di partite relative al primo turno della Coppa Italia 25/26. Si sono giocati 4 match nella giornata di Ferragosto, dando di fatto inizio alla stagione sportiva di ben tre squadre della Serie A: Sassuolo, Lecce e Genoa. Il primo match, quello tra Empoli e Reggiana, si è deciso solo ai calci di rigore dopo che la sfida ai tempi regolamentari si era chiusa sull'1-1. Gli emiliani hanno sbagliato tutti i penalty, mentre i toscani, tolto quello di Franco Carboni, sono stati più lucidi. 3-0 dunque il risultato finale. Bene anche il Sassuolo, alla sua prima uscita stagione ufficiale. I neroverdi di Grosso vincono di misura contro il Catanzaro per 1-0 grazie alla rete di Doig. Vince anche il Genoa con un rotondo 3-0 contro il Südtirol, decisive le reti di Carboni, e Stanciu, intervallate dall'autogol del difensore ospite Benassi. Infine il Lecce, che vince 2-0 contro la Juve Stabia con le firme di Kristovic e Kaba nonostante l'espulsione di Banda allo scadere della prima frazione di gioco. Da definire ancora le squadre che affronteranno Sassuolo e Lecce, mentre il Genoa invece conosce già il proprio avversario: sarà l'Empoli.