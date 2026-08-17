Il Torino ha esordito sabato sera nel match di Coppa Italia contro la Carrarese. È bastata una rete di Simeone per archiviare la pratica e qualificare i granata alla prossima fase. Il 23 agosto però si inizia a fare sul serio: c'è l'esordio contro il Milan in Serie A. Tanti interrogativi sia da una parte che dall'altra, ma i rossoneri sicuramente restano un vero e proprio nodo da sciogliere.

Come sono andate le amichevoli del Milan

Il Milan chiude per Moreira

Il precampionato del Milan è iniziato precisamente il 25 luglio. L'avversario era il Celtic e quella prima uscita stagionale del nuovo Milan di Amorim si chiuse sul 2-2. Qualche giorno dopo i rossoneri hanno affrontato l'Inter: 1-1 il risultato finale con Nkunku autore del gol del pareggio. Ultima rete per il francese, destinato a lasciare il club in questi ultimi giorni di mercato. Dall'Inter al Chelsea, la peggiore uscita del Milan: blues dominanti, con un 3-0 secco e senza repliche. L'ultima fatica prestagionale invece ha regalato un sorriso: 4-2 al Manchester United.A livello di mercato il Milan ha chiuso proprio oggi un colpo di mercato. Ecco infatti che approda in rossonero Moreira: trovato l'accordo con lo Strasburgo per poter ottenere il calciatore della Nazionale Belga. Per portarlo in Italia, il Diavolo ha versato nelle casse del club francese ben 50 milioni di euro più bonus e ha inserito anche una percentuale sulla futura rivendita. Resta invece da definire ancora il futuro di Leao. Il Galatasaray aveva manifestato un fortissimo interesse per il lusitano e anche le stesse dichiarazioni del giocatore prima del Mondiale avevano lasciato intendere ad un addio. Ma il recente interesse del club turco per Martinelli e le mancate proposte di mercato potrebbero capovolgere ancora una volta il futuro dell'ex Sporting Lisbona.