Momento d'oro per gli avversari del Torino che non svalutano la squadra che oggi alle 20:45 sarà padrona di casa. Anche il Toro si trova in una scia positiva e Fabregas presenta la sfida come un'incontro molto importante: "Domani sarà una gara molto importante, la nostra quarta nel giro di dieci giorni", ha dichiarato ieri, il 26 ottobre, il tecnico del Como che, oltre alla gara del weekend e al turno infrasettimanale di questa sera, ha dovuto gestire anche le gare in Champions League. Poi, il riferimento agli avversari: "Affronteremo una squadra che viene da tre vittorie di fila e che avrà quindi molto entusiasmo. Dovremo rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e gestire al meglio ogni fase di gioco".

L'ultima partita in Serie A, la vittoria con il Sassuolo

Nell'ultimo incontro, il Como ha battuto il Sassuolo di Aquilani, squadra ostica e con qualche somiglianza con quella di Abate. Anche il Sassuolo punta sulla qualità dei singoli, vestendogli addosso un modulo che possa metterli in ordine dandogli fiducia. Fabregas è dunque tornato sull'ultimo successo: "La partita con il Sassuolo

Per il match odierno Fabregas ha convocato 23 giocatori. Ne mancano due importanti: Moise Kean e Mattia Liberali. La sorpresa è la chiamata del Primavera Papaccioli.

I convocati di Fabregas per Torino-Como

Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez.

Butez, Vigorito, Sanchez. Difensori: Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Yan Couto, Smolcic, Kambwala.

Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Yan Couto, Smolcic, Kambwala. Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Papaccioli.

Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Papaccioli. Attaccanti: Douvikas, Paz, Addai.

Vediamo insieme l'elenco dei giocatori convocati da Fabregas.