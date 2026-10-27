Dalle dichiarazioni del tecnico avversario ai convocati: il punto sul Como a poche ore dall'incontro di questa sera
La probabile formazione del Toro contro il Como (VIDEO)
Momento d'oro per gli avversari del Torino che non svalutano la squadra che oggi alle 20:45 sarà padrona di casa. Anche il Toro si trova in una scia positiva e Fabregas presenta la sfida come un'incontro molto importante: "Domani sarà una gara molto importante, la nostra quarta nel giro di dieci giorni", ha dichiarato ieri, il 26 ottobre, il tecnico del Como che, oltre alla gara del weekend e al turno infrasettimanale di questa sera, ha dovuto gestire anche le gare in Champions League. Poi, il riferimento agli avversari: "Affronteremo una squadra che viene da tre vittorie di fila e che avrà quindi molto entusiasmo. Dovremo rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e gestire al meglio ogni fase di gioco".
L'ultima partita in Serie A, la vittoria con il SassuoloNell'ultimo incontro, il Como ha battuto il Sassuolo di Aquilani, squadra ostica e con qualche somiglianza con quella di Abate. Anche il Sassuolo punta sulla qualità dei singoli, vestendogli addosso un modulo che possa metterli in ordine dandogli fiducia. Fabregas è dunque tornato sull'ultimo successo: "La partita con il Sassuolo ha mostrato parte dell'ambizione della squadra. Siamo un gruppo molto giovane, che si sta ancora abituando a giocare ogni tre giorni, ed è sempre meglio farlo ottenendo una vittoria".
Per il match odierno Fabregas ha convocato 23 giocatori. Ne mancano due importanti: Moise Kean e Mattia Liberali. La sorpresa è la chiamata del Primavera Papaccioli.
I convocati di Fabregas per Torino-ComoVediamo insieme l'elenco dei giocatori convocati da Fabregas.
- Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez.
- Difensori: Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Yan Couto, Smolcic, Kambwala.
- Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Papaccioli.
- Attaccanti: Douvikas, Paz, Addai.
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