Gravina: “Errore di metodo e comunicazione sulla nuova Coppa Italia”

Le parole del numero uno della Figc ai microfoni di Radio Rai 1

“C'è stato un errore nel cambio di format della Coppa Italia: la scarsità di dialogo. Le componenti dovrebbero avere un confronto maggiore, con una progettualità. La Superlega non c'entra, c'è l'esigenza di un calendario intasato e col Mondiale in inverno che spezza la stagione. Ci auspicavamo tutti una modifica del format ma così c'è stato un errore di metodo e comunicazione”. Ha parlato così il presidente federale Gravina ai microfoni di Radio Radio 1 circa il cambio del format della Coppa Italia che escluderà le società di Serie C e Serie D a partire dalla prossima stagione.

SUPERLEGA - A proposito di Superlega il numero uno della Figc ha aggiunto: “Ci sono principi semplici, affermati dalla Carta Olimpica e riportati dagli statuti, in cui si stabilisce l'esclusività della gestione dello sport. La battaglia per la Superlega non fa bene a nessuno, spero che nel giro di qualche ora ci possa essere la fine di questa lotta tra Uefa e grandi club. Siamo stanchi del braccio di ferro, spero di poter essere io un mediatore per la Juventus. Non sapevo da febbraio della Superlega, c'erano state avvisaglie, ma niente di più”.