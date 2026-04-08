Sabato 11 aprile il Torino di Roberto D'Aversa sarà impegnato nella sfida contro l'Hellas Verona in programma alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino nella sfida valida per il 32esimo turno del campionato di Serie A 2025-2026. In vista del match contro i granata, l’allenatore gialloblù Paolo Sammarco sarà costretto a rinunciare ancora una volta a Armel Bella-Kotchap. Il difensore tedesco dovrà attendere ancora prima di fare rientro in campo: il classe 2001, dopo la lesione al bicipite femorale sinistro rimediata nel match contro il Napoli lo scorso 28 febbraio, è ancora alle prese con le terapie e sicuramente non farà parte della squadra che affronterà il Toro sabato.