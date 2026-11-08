"Sono deluso dal risultato, perché penso che nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita e avremmo meritato di andare all'intervallo con almeno tre o quattro gol di vantaggio. Ho visto una squadra che ha giocato bene, che ha creato tante occasioni e che ha fatto quello che avevo chiesto. Purtroppo abbiamo commesso un errore e l'Atalanta ci ha subito puniti alla prima occasione. Questo fa parte del calcio, ma è una cosa che dobbiamo migliorare". Così Ivan Juric dopo la sconfitta del suo Monza contro l'Atalanta per 1 a 0 in Brianza. Non è la prima volta che le analisi del tecnico ex Torino balzano alle cronache perché riflettono un andamento diverso rispetto al risultato.