Le parole dell'allenatore ex granata dopo il k.o. interno contro l'Atalanta di Sarri
La battaglia di Santiago (VIDEO)
"Sono deluso dal risultato, perché penso che nel primo tempo abbiamo fatto una grande partita e avremmo meritato di andare all'intervallo con almeno tre o quattro gol di vantaggio. Ho visto una squadra che ha giocato bene, che ha creato tante occasioni e che ha fatto quello che avevo chiesto. Purtroppo abbiamo commesso un errore e l'Atalanta ci ha subito puniti alla prima occasione. Questo fa parte del calcio, ma è una cosa che dobbiamo migliorare". Così Ivan Juric dopo la sconfitta del suo Monza contro l'Atalanta per 1 a 0 in Brianza. Non è la prima volta che le analisi del tecnico ex Torino balzano alle cronache perché riflettono un andamento diverso rispetto al risultato.
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