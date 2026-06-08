L'Italia ripartirà da Roberto Mancini. L'allenatore infatti è pronto per tornare a guidare la selezione azzurra dopo l'ennesima esclusione dal Mondiale. Finisce così l'interregno di Silvio Baldini, che ha guidato l'Italia nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, entrambe finite con il risultato di 1-0 firmato Pio Esposito.

Durata contratto: progetto quadriennale

BELFAST, NORTHERN IRELAND - NOVEMBER 14: Head coach Italy Roberto Mancini looks on during a Italy training session at Windsor Park on November 14, 2021 in Belfast, Northern Ireland. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Sarà dunque Mancini-Bis, il tecnico aveva guidato già la selezione dal 2018 fino al 2023. Con lui l'Italia ha vinto l'Europeo del 2020 in una storica finale contro l'Inghilterra a Wembley ai calci di rigore. La macchia della seconda mancata qualificazione al Mondiale, Qatar 2022, resta però grande nella carriera del classe 64. Il nuovo progetto sarà sicuramente quadriennale, a lungo termine. Da questo punto di vista Mancini è un profilo nettamente più appetibile rispetto a quello di Antonio Conte. Inoltre il tecnico è molto propenso a lavorare con i giovani, cosa che sarà fondamentale per il futuro dell'Italia.