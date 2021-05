La probabile formazione dello Spezia: quante possibili soluzioni per Italiano

Le possibili scelte del tecnico dei liguri in vista della sfida con il Torino di Davide Nicola

L'enorme batosta incassata contro il Milan dal Torino di Davide Nicola potrà essere attutita solamente da una grande prestazione nel faccia a faccia con lo Spezia di Italiano, che attualmente segue i granata a pari punti ad appena quattro lunghezze sulla zona retrocessione. In palio, al Picco dunque, tre punti fondamentali per Belotti e compagni, che avranno il compito di allungare sui liguri e, di conseguenza, sul terzultimo posto. Di fronte a loro però, una compagine reduce dal pareggio esterno sul campo della Sampdoria e con tante possibili soluzioni percorribili.

SCHIERAMENTO - Italiano dovrebbe disporre i suoi con il canonico 4-3-3. Il reparto a quattro davanti ai pali difesi da Provedel dovrebbe essere composto da Vignali - attualmente in vantaggio su Ferrer - sull'out di destra, Terzi e Ismajli dovrebbero comporre la coppia centrale, mentre a sinistra dovrebbe esserci Marchizza. A centrocampo, Estevez pare possa essere preferito a Pobega per completare la linea insieme a Ricci, o più difficilmente Leo Sena, e Maggiore. Per far male al Toro, le scelte più probabili di Italiano dovrebbero essere Verde, Nzola e Agudelo, ma ci sono buone possibilità che sia Saponara a partire dal 1' al suo posto.