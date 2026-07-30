Clima già teso nel ritiro della Lazio. Nel corso dell'allenamento mattutino al centro sportivo di Formello, dove i biancocelesti stanno preparando la nuova stagione, si è verificato un acceso confronto tra il tecnico Gennaro Gattuso e il centrocampista olandese Kenneth Taylor. Tutto è nato durante un'esercitazione tattica: il classe 2002 ha ricevuto un contrasto da un compagno di squadra e si è fermato lamentandosi per il colpo subito. Gattuso, ritenendo l'intervento assolutamente regolare e privo di conseguenze fisiche, lo ha invitato a rialzarsi e a proseguire senza protestare.

La risposta di Taylor, però, non è piaciuta all'allenatore, che ha replicato con decisione. Ne è nato un battibecco davanti al resto della squadra, con Gattuso che ha infine ordinato al centrocampista di lasciare il campo e rientrare negli spogliatoi. Taylor ha eseguito la richiesta senza ulteriori polemiche. Un episodio che conferma il carattere del nuovo tecnico biancoceleste, che era stato tra i nomi per sostituire Roberto D'Aversa al Toro. Ringhio si dimostra deciso a imporre fin dai primi giorni di ritiro disciplina, intensità e nessuna concessione a cali di concentrazione o atteggiamenti ritenuti poco consoni.