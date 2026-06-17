Eric Roy, allenatore del Brest, si è spento all'età di 58 anni. Per tre anni ha lottato contro un cancro al pancreas. Centrocampista classe ’67, Roy giocò tra il Lione e il Marsiglia fino al 1999, quando poi si trasferì in Inghilterra al Sunderland. Dopo una stagione tornò in Francia al Troyes, per poi spostarsi nuovamente in Spagna, questa volta al Rayo Vallecano. Chiuse la propria carriera nel 2003 al Nizza. Proprio al Nizza aveva iniziato la sua carriera da allenatore. Con il Brest ottenne una storica qualificazione in Champions League nell'annata 23/24.