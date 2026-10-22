Martedì erano assieme a vedere Napoli-Bodo Glimt, gara valida per la Champions League vinta dai partenopei per 4-3. Ieri il presidente De Laurentiis avrebbe visto in un hotel di Napoli Matt Rizzetta, il manager di New York che dopo aver acquistato la squadra di basket della città punta al Napoli calcio per dare vita a una Polisportiva. Le voci di una cessione della società partenopea non sono una materia del tutto nuovo nell'ambiente.

NAPLES, ITALY - JULY 14: SSC Napoli president Aurelio de Laurentiis attends the press conference presentation of Massimilano Allegri as new head coach of SSC Napoli at Teatro di San Carlo on July 14, 2026 in Naples, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Tuttavia lo stesso numero 1 del club azzurro Aurelio De Laurentis ha raffreddato i bollenti spiriti, come rivelato a Radio KissKiss: "Matt Rizzetta mi ha chiesto se volessi vendere ma ho detto che non c'è l'intenzione", le parole del numero uno azzurro. Che però non chiude del tutto a una cessione: "Se dovessi vendere preferirei darlo a un napoletano, non un americano". Non è finita qui però, perché il presidente ha di fatto fissato il prezzo per poter cedere il Napoli: "Anni fa ho rifiutato 3,5 miliardi dagli arabi...". E non è esclusa un'ulteriore rivalutazione al rialzo del brand, dato che ha affermato di voler costruire un nuovo stadio per il club.