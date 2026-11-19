Il tecnico azzurro rimarrà in silenzio prima della sfida contro il Torino. La scelta del club sta creando scalpre
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"La SSCN comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente le organizzerà quando lo riterrà necessario": questa la nota stampa del Napoli prima della sfida contro il Torino. Tradotto? Massimiliano Allegri non parlerà domani, venerdì, alla vigilia del match contro il Torino, quello del ritorno della Serie A (appuntamento alle 20.45 di sabato allo stadio "Maradona"). La notizia sta creando scalpore e testimonia il clima teso che si sta vivendo a Napoli dopo un avvio di stagione alquanto negativo.
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