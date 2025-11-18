Non solo Ilic: tutti i giocatori di Serie A infortunati in Nazionale

Tra questi, uno riguarda i prossimi avversari del Torino in campionato...

La nazionale è sempre in grado di creare sentimenti opposti tra i giocatori convocati e gli allenatori dei club: entusiasmo nei primi, ansia tra i secondi. Questo perché un cambio di regime di allenamento, spesso anche di tattica oltre che di metodologia, è talvolta in grado di sconvolgere fisicamente i giocatori che si mostrano più fragili, cadendo in infortuni. Anche questa sosta Nazionali di metà novembre non è stata da meno: arrivati ad oggi, martedì 18 novembre, si contano soltanto in Serie A sei calciatori che torneranno nei rispettivi club con qualche acciacco fisico. Vediamoli insieme.

Infortunati in Nazionale: oltre a Ilic, un altro doveva giocare Torino-Como... — Il più noto ai tifosi del Toro, ovviamente, è Ivan Ilic. Il centrocampista serbo si è fermato lo scorso 13 novembre al 35' di Inghilterra-Serbia, costringendo il CT della propria Nazionale al cambio. Il numero 8 granata ha sentito una torsione al ginocchio, riguardo alla quale il tecnico della Serbia Paunovic ha recentemente rassicurato l'ambiente: "L’infortunio non è così grave, ma avrà sicuramente bisogno di tempo per recuperare". Gli esami strumentali, il cui responso è atteso nella giornata di oggi, faranno chiarezza a riguardo.

Se la prossima sfida è Torino-Como, però, non c'è soltanto Ilic che potrebbe saltare la dodicesima giornata di Serie A. Tra i prossimi avversari dei granata, a riportare un infortunio è Assane Diao. L'attaccante senegalese si è fermato in ritiro con la propria Nazionale, preoccupando sia questi che lo staff di Fabregas in Lombardia. Gli esami strumentali, come sottolineato dal comunicato ufficiale del club lariano nella giornata di ieri, hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono ancora definiti per il senegalese, ma le stime vedono un rientro intorno alla prima metà di dicembre. Entrambi i calciatori salteranno la sfida di lunedì 24 novembre.

Serie A, gli altri infortuni in nazionale: il Toro li ha già incontrati tutti — Tra gli altri giocatori che in questa sosta nazionali hanno subito infortuni, ci sono tutti elementi importanti delle proprie squadre. Si tratta di Cambiaghi e Holm del Bologna, Zambo Anguissa del Napoli e Hysaj della Lazio. Il primo ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra il 12 novembre a causa di una lesione muscolare di primo grado al polpaccio destro. Un infortunio di media entità per l'esterno del Bologna, il cui rientro è previsto per l'inizio di dicembre. Il centrocampista partenopeo, invece, ha lasciato il ritiro del Camerun a causa di una lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. L'entità del problema fisico del giocatore di Antonio Conte è più grave rispetto a quella dell'esterno di Italiano: per Anguissa si prevede un rientro non prima di fine gennaio. Ancora nel Bologna, poi, c'è Holm: il terzino svedese, nella sfida in casa della Svizzera del 15 novembre, ha costretto il tecnico Graham Potter alla sostituzione al 50'. L'esito degli esami ha riportato un infortunio non strutturale al retto femorale destro, con i tempi di recupero che sono fissati intorno alla decina di giorni: lo svedese salterà la prossima gara di campionato. Da ultimo, anche cronologicamente, troviamo Elseid Hysaj. Il terzino della Lazio lo scorso 16 novembre, al 27' della sfida tra Albania e Inghilterra, ha costretto il tecnico Sylvinho al cambio a causa di un problema all'anca. Le sue condizioni sono ancora da stabilire, con lo staff della Nazionale albanese che sta lavorando per assicurarsi dell'entità del problema e di un eventuale recupero. Intanto attende con ansia Maurizio Sarri, che teme di poter perdere un giocatore non titolare ma comunque prezioso nelle rotazioni difensive.