Salernitana, accettato il trust di Lotito: campani iscritti alla Serie A

L'aggiornamento della vicenda che vedeva coinvolto il patron biancoceleste

TRUST - La questione, come noto, riguardava la cessione da parte di Claudio Lotito della società campana dal momento che non è possibile essere contemporaneamente alla guida di due società iscritte allo stesso campionato (essendo l'imprenditore romano già presidente della Lazio). La Figc, dopo aver bocciato il primo trust proposto dalla famiglia Lotito, avendo valutato che non c'era indipendenza economica, ha accettato questo secondo trust. Dovrebbero essere vietate, dunque, le operazioni di mercato tra Salernitana e Lazio (salvo eventuali e successive autorizzazioni). Nella documentazione è stato presentato anche un business plan per dimostrare la piena capacità del club di autogestirsi dal punti di vista economico. La Covisoc in una lettera ha definito il piano “credibile e coerente”. Il trust ha ora tempo fino al 31 dicembre per cedere il club, pena l’esclusione dal campionato. Ma occhio ai ricorsi: il Benevento, che avrebbe dovuto prendere il posto della società granata in caso di mancata ammissione, ha già fatto avere una diffida in Figc.