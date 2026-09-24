A fronte di una Nazionale che delude, i dati sul campionato portano ad alcune riflessioni
Serie A, ma quanto giocano gli italiani? (VIDEO)
Abbiamo perso l'accesso a tre mondiali per tre volte di fila e non abbiamo appreso niente. Dopo cinque giornate della stagione 2026/27, il 68,7% (399 su 581) dei giocatori in Serie A è straniero, con quasi 70 nazionalità rappresentate. La Francia è il Paese più presente con 30 giocatori, davanti a Spagna (26), Argentina (24), Brasile (21) e Olanda (18). Numeri che fotografano un campionato nel quale quel poco di talento che c'è ormai arriva soprattutto da fuori.
Solo due squadre sono "italiane"A raccontare quanto sia profonda la tendenza sono le singole squadre. Il Milan è al 92,3% di impieghi stranieri, la Juventus all’84,8%, il Lecce all’84,5%, il Sassuolo al 79,1%. Inter (70,7%), Roma (71%), Fiorentina (73,8%) e Genoa (75,9%) superano largamente la soglia del 70%. E il dato più estremo arriva dal Venezia: 99,6% stranieri, appena lo 0,4% italiani. Frosinone e Monza rappresentano invece l’altra faccia, rispettivamente al 30,1% e 43,2%.
Nel 2025/26 gli stranieri rappresentavano il 69,1% delle presenze, contro il 55,2% del 2017/18. In meno di un decennio la quota è quindi cresciuta di quasi 14 punti percentuali. La direzione è evidente: la Serie A continua a importare calciatori mentre lo spazio per quelli italiani si restringe.
Un limite evidentePoi chiediamo alla Nazionale di tornare ai Mondiali. Un ragazzo italiano dovrebbe riuscire a crescere nel campionato di casa, ma oggi può trovarsi a competere in squadre dove nove giocatori su dieci sono stranieri. Non è una questione di passaporto: è una questione di spazio. E quando quello spazio si riduce così tanto, prima o poi il conto arriva anche alla Nazionale.
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