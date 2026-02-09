Serie A, la classifica: Atalanta 7° a 39 punti, Cremonese a -4 dal Toro. Cagliari…

Non riesce il colpaccio della Cremonese in casa dell'Atalanta. Alla New Balance Arena di Bergamo i nerazzurri di Palladino riescono a trionfare sui lombardi di Nicola, in una sfida che si è detta decisa sin dalle prime battute. Già nel primo tempo la formazione padrona di casa è passata in vantaggio prima con la rete di Krstovic, salvo poi raddoppiare con il gol dell'ex Toro Zappacosta. Nel resto della gara la Cremonese non è riuscita a recuperare, con il gol della bandiera segnato da Thorsby soltanto nei minuti di recupero. Sconfitta amara per la formazione di Cremona, che resta ancorata a quota 23 punti (-4 dal Torino) e con la zona retrocessione soltanto a cinque lunghezze. Dall'altra parte, invece, l'Atalanta stacca ulteriormente la distanza con la Lazio ottava: la formazione di Palladino, settima in Serie A, sale a 39 punti, -2 dal Como che però deve ancora recuperare la gara contro il Milan.