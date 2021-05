Serie A, la classifica: il Benevento pareggia contro un Crotone in 10, Toro a +3

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le partite della domenica valide per il 37° turno

Alle 15 si è giocata la fondamentale sfida salvezza tra Benevento e Crotone che è terminata 1-1. Con questo pareggio la squadra di Inzaghi si porta a quota 32 punti restando lontano 3 lunghezze dal Toro. I granata martedì affronteranno la Lazio prima del delicatissimo scontro diretto dell'ultima giornata in casa proprio contro il Benevento. Un risultato che sa di beffa per i campani: il Crotone, in dieci uomini dal 24' del primo tempo, ha trovato il gol dell'1-1 in pieno recupero.

La domenica di Serie A si apre invece con la sfida Fiorentina-Napoli che era molto importante per i partenopei in chiave Champions League. Per i viola invece era una gara che contava poco dato che la squadra di Iachini ha già raggiunto la salvezza. La partita è terminata 0-2 in favore del Napoli di Gattuso che torna in zona Champions riscavalcando la Juventus. Gli azzurri ora sono a quota 76 punti mentre la Fiorentina resta ferma a 39 lunghezze.