Come cambia la classifica della Serie A dopo la gara delle 15
Ilkhan è sparito dai radar, perché? (VIDEO)
Il Parma mette a segno un'importante vittoria nel turno delle 15 contro il Pisa. La truppa di Cuesta vince di misura contro i neroblù grazie alla rete di Elphege. Una vittoria che di fatto permette ai ducali di blindare la permanenza in Serie A per il secondo anno di fila. Il Pisa è quasi retrocesso. Con questa vittoria il Parma supera il Torino, portandosi dodicesimo con 42 punti. I granata sono attesi dall'impegno di domani contro l'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti