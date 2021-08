Serie A, la classifica: non solo il Toro, in cinque ancora a zero

Si chiude la seconda giornata: insieme ai granata quattro squadre a secco

Va in archivio la seconda giornata di Serie A. Volano al primo posto anche Milan e Roma, che in serata hanno battuto rispettivamente Cagliari (4-1) e Salernitana (4-0). Nel pomeriggio secondo successo stagionale anche per il Napoli (2-1 contro il Genoa) e pareggio a reti bianche tra Sassuolo e Sampdoria. Insieme al Toro, a quota zero punti in classifica, ci sono dunque Salernitana, Genoa, Venezia e Verona.