Frosinone-Torino si è conclusa con il risultato a favore dei padroni di casa. I granata sono stati annichiliti dai colori del Frosinone, che guidati dal pittore Calò escono dalla decima giornata di Serie A con tre punti importantissimi. Per i granata la notizia peggiore non sta tanto nel risultato o nella classifica, che li vede comunque a metà, quanto nella prestazione. Il gruppo di Abate si è mostrato spento, in totale balia della brigata di Alvini, che invece rimane in alto e in zona Europa.

Contemporaneamente, la Lazio ha battuto il Cagliari all'Olimpico di Roma con il risultato di 2-1. La squadra di Gattuso rimane in prima posizione, i sardi invece si piazzano all'undicesimo posto, proprio sotto al Toro.