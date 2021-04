Serie A, la corsa salvezza: sei squadre in lotta, i calendari a confronto

La lotta salvezza è aperta. A cinque giornate (sei per il Torino) dalla fine del campionato di Serie A 2020/2021, sono sei le squadre che si ritrovano a dover lottare per evitare il terzultimo posto: Genoa (36 punti), Fiorentina (34), Spezia (33), Torino, Benevento e Cagliari (31). Una corsa che diventa ancora più interessante visti i risultati della 33^ giornata di campionato che ha visto vincere Cagliari e Genoa, pareggiare Fiorentina e perdere Benevento, Spezia e Torino. Parma e Crotone sono ormai destinate a retrocedere, occorre solo definire quale sarà la terza squadra che il prossimo anno giocherà in Serie B. La volata è apertissima e c'è un particolare da non trascurare: tutte le squadre sono padrone del proprio destino in quanto ci sono in programma dei delicati scontri diretti.