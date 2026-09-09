Diramate le designazioni ufficiali per le gare della quarta giornata di Serie A

Andrea Novello
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L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la quarta giornata del campionato di Serie A 2026/27. Sarà Fabio Maresca a dirigere Torino-Roma, in programma lunedì 14 settembre alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. L'arbitro della sezione di Napoli sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Fontani, con Sozza quarto ufficiale. Al Var è stato designato Aureliano, mentre il ruolo di Avar sarà affidato a Ghersini. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali.

Le designazioni arbitrali della 4ª giornata di Serie A

VENEZIA - FIORENTINA Venerdì 11/09 h.20.45

FOURNEAU

ALASSIO - BARONE

US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie A

IV: AYROLDI

VAR: DIONISI

AVAR: MAGGIONI

GENOA - FROSINONE Sabato 12/09 h.15.00

RAPUANO

CAVALLINA – EL FILALI

IV: PERENZONI

VAR: CAMPLONE

AVAR: COSSO

LAZIO - MILAN Sabato 12/09 h. 18:00

MARCENARO

ROSSI C. – DI GIOIA

IV: GUIDA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: AURELIANO

ATALANTA - CAGLIARI Sabato 12/9 h. 20.45

ARENA

BINDONI – ROSSI M.

IV: MANGANIELLO

VAR: GARIGLIO

AVAR: GIUA

LECCE - MONZA Domenica 13/09 h. 15.00

CREZZINI

FONTEMURATO - GARZELLI

IV: LA PENNA

VAR: COSSO

AVAR: MERAVIGLIA

NAPOLI - BOLOGNA Domenica 13/09 h. 18.00

BONACINA

MOKHTAR - RICCI

IV: MARIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: RUTELLA

SASSUOLO - JUVENTUS Domenica 13/09 h. 20:45

SACCHI J. L.

IMPERIALE - MINIUTTI

IV: ZUFFERLI

VAR: GHERSINI

AVAR: PICCININI

TORINO - ROMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MARESCA

TEGONI - FONTANI

IV: SOZZA

VAR: AURELIANO

AVAR: GHERSINI

COMO - PARMA Lunedì 14/09 h. 18.30

MUCERA

BIFFI - SANTAROSSA

IV: MASSA

VAR: GIUA

AVAR: MAZZOLENI

INTER - UDINESE Lunedì 14/09 h. 20.45

PAIRETTO

MORO - YOSHIKAWA

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

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