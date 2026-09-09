Non era facile assegnare un voto al calciomercato estivo del Toro. Noi ci abbiamo provato e, come sempre, anche i lettori di Toro News hanno avuto modo di dire la loro attraverso il nostro sondaggio. Il risultato è stato tutt'altro che scontato, con una divisione piuttosto netta, ma anche con una direzione chiara: la maggioranza dei tifosi ha promosso il mercato di Gianluca Petrachi.

A conti fatti, infatti, oltre l'80% dei votanti ha assegnato almeno la sufficienza al lavoro del direttore sportivo granata. A contendersi il primo posto sono stati soprattutto il 6 e il 7, a conferma di una valutazione positiva ma senza particolari entusiasmi. Alla fine a spuntarla è stato il 6, scelto dal 40% dei votanti (582 voti), mentre il 7 si è fermato al 34% (496 voti). Un risultato che, probabilmente, racconta bene la sensazione generale: il 6,5 sarebbe forse stato il voto più rappresentativo di una piazza che riconosce i miglioramenti della rosa, ma che non ha dimenticato alcune criticità legate soprattutto alle tempistiche e alla gestione del mercato. Al terzo posto si trovano invece i più critici. Il 5, scelto dal 15% (212 voti) dei partecipanti, fotografa il giudizio di chi ha considerato insufficiente il lavoro di Petrachi, per le tempistiche delle operazioni, per la gestione delle uscite o per una programmazione ritenuta ancora poco convincente in prospettiva. Molto più ridotta, invece, la fetta degli "estremisti", tanto in positivo quanto in negativo. Soltanto il 6% (85 voti) ha assegnato un 8 al mercato granata, mentre appena il 5% (72 voti) lo ha giudicato da 4.

Un mercato promosso, ma con riserva

Il verdetto dei lettori è dunque abbastanza chiaro: Petrachi supera l'esame, ma senza una promozione a pieni voti. Il Toro ha cambiato volto e ha aumentato la qualità della rosa, soprattutto nel rush finale, ma restano dubbi sulla tempistica e sulla capacità dei nuovi innesti di incidere immediatamente. Il vero voto, inevitabilmente, lo darà il campo: il 6 del sondaggio potrà diventare un 7 o scendere ancora, a seconda di ciò che Abate riuscirà a costruire con questa rosa.