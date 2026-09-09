Nessuno l'anno scorso è stato un goleador come lui. Sarebbe stato difficile pronosticarlo lo scorso agosto, a palla ferma, perché ogni salto di categoria porta con sé difficoltà e incognite. A maggior ragione quando si entra in Under 15, con tutto il proprio bagaglio ancora da limare, sviluppare e lavorare. Eppure Riccardo Martellini, classe 2011, ha impiegato davvero poco tempo a incantare, a diventare un riferimento. Nessuno, nemmeno tra i più grandi, è stato in grado di eguagliarlo nei numeri sottoporta.

Martellini, i numeri della scorsa stagione lo rendono l'uomo più atteso

Martellini, un attaccante con tanti punti di forza

Dopo le prime tre giornate senza gol, Riccardo Martellini ha iniziato letteralmente a martellare. Si sblocca alla quarta giornata con la Virtus Entella, segna una tripletta con il Cesena alla quinta, fa un altro gol al Bologna alla sesta, sigla l'unica rete granata nel derby alla settima, rifila una doppietta al Pisa all'ottava. 8 gol in 4 partite, numeri alla Malen per intenderci traslando l'operato dell'attaccante della Roma in un contesto giovanile. Un inizio roboante che attira subito l'attenzione degli addetti ai lavori. La stagione porta con sé, come è fisiologico che sia, anche qualche momento in cui la porta si fa più piccola ma Martellini resta sempre un trascinatore, anche quando non segna. Cosa che succede raramente, perché il bottino finale a stagione parla di una doppia cifra ampiamente superata: 16 i gol siglati, per l'esattezza.Martellini si è visto in diverse vesti all'interno del reparto offensivo granata. Non è una prima punta vecchio stampo, ma piuttosto un attaccante che aggredisce e si muove nello spazio. Abbiamo imparato a conoscerlo come prima punta come prima punta nel 4-3-3 ma anche come una delle due punte nel 4-3-1-2. È stato anche impiegato da dieci. Vedremo come si comporterà in Under 16, quale sarà la veste tattica in cui sarà a suo agio e quali saranno i punti su cui andrà a lavorare. Intanto dalla sua ha il fiuto, un ottimo mancino, una fisicità che gli permette di fare la differenza in mezzo ai difensori. Il futuro è tutto da scrivere, ma tra i giovani del vivaio da attenzionare non può non balzare all'occhio: Riccardo Martellini ha le carte in regola per essere determinante.