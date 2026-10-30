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Serie A, la nona giornata

Dopo il primo turno infrasettimanale della stagione, la Serie A entra nuovamente nel vivo della nona giornata. Il turno offre un programma denso di appuntamenti delicati lungo tutta la penisola: si parte dall'anticipo del Dall'Ara tra Bologna e Monza, per poi vivere il sabato con Udinese-Roma e il super derby di San Siro Milan-Inter. La domenica si apre a mezzogiorno con Como-Venezia, proseguendo con le sfide Lazio-Cagliari e Lecce-Genoa, fino al big match serale dell'Allianz Stadium tra Juventus e Napoli. A chiudere il quadro lunedì saranno Sassuolo-Fiorentina e Atalanta-Parma. Di seguito il quadro completo con le probabili formazioni, i moduli e l'analisi dettagliata dei dubbi per le 9 partite del turno (esclusa la sfida del Torino).

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