Nelle precedenti ore il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto ad una procedura interventistica cardiaca. Il rientro è previsto già per la gara contro il Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle 12.30, le dimissioni del tecnico infatti sono previste entro le prossime ventiquattro ore. Al momento a dirigere le sessioni di allenamento c'è il suo vice, Ianni. Di seguito il comunicato biancoceleste.
CAMPIONATO
Serie A, Sarri operato al cuore: il comunicato della Lazio
Il comunicato—
La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA.
L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo.
All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo.
Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra.
La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti.
