Serie A, Sarri operato al cuore: il comunicato della Lazio

Nelle precedenti ore il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è stato sottoposto ad una procedura interventistica cardiaca. Il rientro è previsto già per la gara contro il Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle 12.30, le dimissioni del tecnico infatti sono previste entro le prossime ventiquattro ore. Al momento a dirigere le sessioni di allenamento c'è il suo vice, Ianni. Di seguito il comunicato biancoceleste.