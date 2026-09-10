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Serie A, la quarta giornata

Dopo gli impegni in Europa, la Serie A torna in campo con la quarta giornata di campionato. Il weekend si preannuncia ricco di incroci importanti e test probanti sia in testa che in coda alla classifica: ad aprire le danze sarà l'anticipo del venerdì sera tra Venezia e Fiorentina al "Penzo", mentre la chiusura di lunedì vedrà impegnate le due milanesi. Tra grandi sfide al vertice come Lazio-Milan e Inter-Udinese, e match delicatissimi tra formazioni a caccia di punti salvezza, i tecnici sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione, la gestione dei rientri dai viaggi internazionali e qualche infortunio dell'ultima ora. Di seguito il quadro completo con le ultime dai campi, le probabili formazioni, i moduli e l'analisi dettagliata dei ballottaggi per le 9 partite del turno (esclusa la sfida del Torino).

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