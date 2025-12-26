Torino-Cagliari, i precedenti: l’ultima volta finì bene per i granata

È passato quasi un anno dall'ultima sfida con i rossoblù: quella volta Adams e Karamoh trascinarono i compagni e il Toro tornò a vincere in casa dopo mesi

Andrea Croveri 26 dicembre 2025 (modifica il 26 dicembre 2025 | 12:06)

Tra il calore delle feste e il freddo invernale, il Torino torna in campo affrontando un Cagliari quindicesimo in classifica e desideroso di allontanarsi il prima possibile dagli spettri della zona retrocessione. Ad oggi, le due squadre si sono affrontate 98 volte: 39 vittorie per i granata, 32 pareggi e 27 sconfitte. Il primo incontro tra le due squadre risale al lontano 1959, erano le ore 16 del 27 novembre e il Toro si impose con uno schiacciante 5-0 nel cuore della sua storia, lo Stadio Filadelfia. Guardando agli ultimi sei confronti, si nota grande equilibrio: due vittorie per parte e due pareggi.

L'ultimo incontro: Adams straripante — È passato quasi un anno dall’ultima sfida tra granata e rossoblù: era il 24 gennaio. In panchina c'era Paolo Vanoli, in campo Adams in stato di grazia. Al sesto minuto lo scozzese segnò il gol dell’1-0 su assist di Samuele Ricci, capitano di giornata: controllo in area spalle alla porta, senza particolari pressioni da parte dei difensori avversari, il tempo di girarsi e calciare il pallone sulla traversa per vederlo andare in porta. Poco dopo è prima Karamoh a rendersi pericoloso, poi Pedersen, ma nessuno dei due riesce a impensierire Caprile. Nel secondo tempo Lazaro esulta per il gol segnato su un cross teso di Karamoh, ma la gioia è effimera: la rete viene annullata per fuorigioco. Bisogna attendere il 61’ per il raddoppio: ancora Karamoh protagonista, il suo sinistro si stampa sulla traversa e il pallone rimbalza in area sui piedi di Adams che controlla e deposita la sfera alla sinistra di Caprile. È il 2-0 definitivo, al termine di una partita convincente e ben interpretata dai granata, che tornano alla vittoria casalinga dopo tre mesi.