Torino, i precedenti con Guida: è l’arbitro degli 0-7, l’ultimo incrocio contro la Roma

Sarà Marco Guida a dirigere Genoa-Torino ( QUI la terna ). Un direttore di gara che conosce bene il Torino, dato che in carriera lo ha già arbitrato in 26 occasioni. Lo ricordano anche i granata, come l'arbitro che diresse le debacle per 0-7 contro Milan e Atalanta. A prescindere dai quei due precedenti, il bilancio con Guida è però sostanzialmente equilibrato: in 26 gare sono arrivate 10 vittorie, 10 sconfitte e 7 pareggi.

Torino, il precedente più recente risale a due stagioni fa: Torino-Roma

Guida arbitrerà per la prima volta in questa stagione il Torino. L'ultimo incrocio tra le parti era avvenuto il 24 settembre 2023 allo Stadio Olimpico Grande Torino quando i granata di Juric affrontarono la Roma di Mourinho. La partita finì con un pareggio, con il Toro che concluse la gara 1-1 contro i giallorossi. In quell'occasione la direzione di Guida fu generalmente attenta: una gara dura e a tratti un po' nervosa, ma Guida non ha dovuto fare scelte difficili e non ci sono stati grandi dubbi arbitrali. Nel primo tempo i giocatori della Roma si sono lamentati per un calcio di rigore a causa di un presunto tocco con il braccio di Lazaro, dal replay si è però notato che il tocco era fuori area - dunque il VAR non poteva intervenire - e che inoltre l'esterno del Toro aveva il braccio attaccato al corpo, quindi giusta la decisione di non fischiare da parte del direttore di gara. Nel finale di partita c'è poi stato un intervento al limite dell'area su Zapata, non fischiato dall'arbitro, che poteva essere punito tranquillamente, ma questo è stato uno dei pochissimi errori del direttore di gara. Bene anche la gestione dei cartellini, in una partita così intensa Guida ha condotto il match con intelligenza.