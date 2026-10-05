In quanto a falli, quali, quanti e se o meno con intervento del Var, abbiamo già ampiamente parlato. Una statistica interessante, però, riguarda il numero di falli a partita. Soprattutto, riguarda il confronto con il dato della scorsa stagione. Chiaramente il distinguo è legato alle partite disputate: cinque per ora, trentotto nella scorsa stagione. Il dato, però, è chiaro: in media ogni squadra commette oltre un fallo in meno a partita. E la differenza riguarda alcune squadre più di altre.

Falli a partita in Serie A, i dati squadra per squadra

Il Frosinone promosso, primo, prende il posto del Verona Retrocesso. Chi è migliorato, anche se non di molto, è la Roma. Mentre Inter e Como fanno riportare dati estremamente più bassi. Lo stesso fa il Cagliari. Soprattutto, lo fa il Torino: la formazione granata ha chiuso la scorsa stagione con la media di 13,9 falli a partita, secondo dato più alto. Oggi, invece, con 9,4 falli a partita in media si posiziona al quart'ultimo posto, davanti soltanto a Sassuolo, Como e Inter.