Negli ultimi dieci anni, sotto la Mole gli incontri con gli scaligeri sono terminati quasi tutti per 1-1

Andrea Croveri
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TN Radio: "D'Aversa, bene l'atteggiamento. Ma occhio al gioco..." (VIDEO)

Sabato 11 aprile è in programma un appuntamento per la squadra di D'Aversa: si gioca Torino-Verona.
La gara è importante per trovare serenità in una stagione quanto mai travagliata. In classifica, il Toro si trova dodicesimo, l'Hellas Verona ultimo a pari punti con il Pisa - che il Toro ha affrontato e battuto la settimana scorsa. Nell'ultimo incontro tra granata e scaligeri, il Toro si è imposto con un netto 0-3: in panchina c'era l'ex Marco Baroni e quella messa in campo dalla sua formazione fu sicuramente una delle migliori prestazioni della stagione, se non addirittura la migliore. Gol dell'ex di Simeone nel primo quarto d'ora, poi sul finale anche di Casadei e di Njie.

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Torino-Verona, ultimamente solo pari all'Olimpico

Nel complesso, i precedenti sono favorevoli ai granata: contro il Verona, su 96 partite totali, il Torino ne ha vinte 41, perse 20 e pareggiate 35. Se però si restringe l’analisi agli ultimi dieci anni, considerando solo le gare disputate a Torino fino all’ultima del 2026, emerge un dato curioso: le due squadre hanno quasi sempre pareggiato, nella maggior parte dei casi per 1-1, fatta eccezione per una sola partita. Nel 2021 si registra infatti l’unico successo che ha portato i tre punti a una delle due squadre: 1-0 per il Toro, deciso da un gol di Pobega. Il 2 ottobre 2023 la gara si è conclusa 0-0, risultato già visto anche nel 2016. Nel 2017, invece, finì 2-2: Iago Falque e Niang portarono avanti i granata, ma nel finale Kean e Pazzini ristabilirono la parità, rispettivamente all’87’ e al 92’. Tutti gli altri incontri si sono chiusi sull’1-1.

Gli ultimi incontri sotto la Mole

L’ultimo incontro a Torino risale a quasi un anno fa, sempre ad aprile, ma il 6. La gara ha impiegato un po’ a decollare, ma che nella ripresa ha iniziato a regalare emozioni. Prima è il Verona a rendersi pericoloso, soprattutto con Mosquera; poi, nel secondo tempo, Sarr commette fallo di mano: rigore per il Toro, ma Montipò para su Adams. È lo stesso Sarr a portare in vantaggio il Verona dopo un grave errore di Milinkovic-Savic. Dopo pochi minuti arriva il pareggio di Elmas. Nel finale viene espulso Ricci. Il risultato è 1-1.

Anche nei due incontri precedenti tra le due squadre è finita in parità. Il 2 ottobre 2023 la gara si è conclusa a reti bianche, mentre nel gennaio della stagione precedente il risultato è stato ancora 1-1: Djuric sblocca il match in un primo tempo povero di emozioni, poi Radonjic prova a riportare la gara in equilibrio senza riuscirci. Ci pensa invece Miranchuk con una prodezza: un tiro fortissimo che si infila sotto il sette. Nel finale Lukic sfiora il gol della vittoria, ma la palla esce di poco, strozzando in gola l’urlo dei tifosi.

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