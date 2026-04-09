Sabato 11 aprile è in programma un appuntamento per la squadra di D'Aversa: si gioca Torino-Verona.

La gara è importante per trovare serenità in una stagione quanto mai travagliata. In classifica, il Toro si trova dodicesimo, l'Hellas Verona ultimo a pari punti con il Pisa - che il Toro ha affrontato e battuto la settimana scorsa. Nell'ultimo incontro tra granata e scaligeri, il Toro si è imposto con un netto 0-3: in panchina c'era l'ex Marco Baroni e quella messa in campo dalla sua formazione fu sicuramente una delle migliori prestazioni della stagione, se non addirittura la migliore. Gol dell'ex di Simeone nel primo quarto d'ora, poi sul finale anche di Casadei e di Njie.

Torino-Verona, ultimamente solo pari all'Olimpico

Nel complesso, i precedenti sono favorevoli ai granata: contro il Verona, su 96 partite totali, il Torino ne ha vinte 41, perse 20 e pareggiate 35. Se però si restringe l’analisi agli ultimi dieci anni, considerando solo le gare disputate a Torino fino all’ultima del 2026, emerge un dato curioso: le due squadre hanno quasi sempre pareggiato, nella maggior parte dei casi per 1-1, fatta eccezione per una sola partita. Nel 2021 si registra infatti l’unico successo che ha portato i tre punti a una delle due squadre: 1-0 per il Toro, deciso da un gol di Pobega. Il 2 ottobre 2023 la gara si è conclusa 0-0, risultato già visto anche nel 2016. Nel 2017, invece, finì 2-2: Iago Falque e Niang portarono avanti i granata, ma nel finale Kean e Pazzini ristabilirono la parità, rispettivamente all’87’ e al 92’. Tutti gli altri incontri si sono chiusi sull’1-1.

Gli ultimi incontri sotto la Mole