Il Napoli ha perso Meret per un mese. Una cattiva notizia per Allegri, una buona notizia per l'ex Torino Milinkovic-Savic che avrà un mese per mettersi in vetrina, a partire dal match contro il Torino di sabato sera alle 20.45 allo stadio "Maradona". Il portiere ha rilasciato un'intervista a Radio Kiss Kiss. Parlando della gara contro il suo passato ha detto: "Sarà una partita difficile visti i loro risultati ma noi dobbiamo fare la nostra partita ed essere noi stessi. In campo non ho amici, voglio bene ai ragazzi del Toro. Sarà sempre una partita particolare, sono stato bene a Torino e non è una partita come le altre".

Sul momento del Napoli, non ha dubbi: "Dobbiamo restare lucidi"

Il portiere azzurro ha poi aggiunto: "La voglia di rialzarsi? La voglia c’è, è sempre la stessa come all’inizio del campionato, quindi ci siamo. È molto importante rimanere lucidi, quindi anche tranquilli di testa e così possiamo ritrovare risultati. Meret? Come ho detto già mille volte, è un ragazzo straordinario, quindi mi godo il lavoro con lui. Lancio lungo? Le cose si provano in allenamento, poi bisogna trovare il momento giusto anche in partita".