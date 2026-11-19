Brutte notizie in casa Napoli: in allenamento si è fatto male Alex Meret, che ha rimediato una frattura alla quinta vertebra lombare, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Un infortunio che arriva in un momento delicato, in cui i partenopei puntano a risalire la china in classifica. Il portiere italiano verrà sostituito da una vecchia conoscenza dei granata: Vanja Milinkovic-Savic sarà chiamato a difendere i pali contro la sua ex squadra. Massimiliano Allegri dovrà fare affidamento sul portiere serbo da qui ad almeno l'ultimo match prima della sosta natalizia, previsto per il 20 dicembre. Un'occasione per Milinkovic-Savic per fronteggiare alcuni suoi ex compagni e per provare a conquistarsi il posto di titolare nel prossimo mese.