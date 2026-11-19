Tra le piccole grandi imprese che le squadre inanellano lungo una stagione, le vittorie in inferiorità numerica restano tra le più amate dai tifosi per quel senso di sofferenza che, quando l’impresa sta per materializzarsi, diventa convinzione di invincibilità. Mi viene in mente la vittoria della Lazio a Parma lo scorso anno, per esempio, coi biancocelesti in nove che segnano la rete decisiva con Noslin già in doppia inferiorità numerica. Venendo a noi granata è indimenticabile il successo a Verona in un campo innevato difendendo coi denti la rete di Artistico in nove contro undici.

Quella del 24 novembre 1985 è un’altra piccola impresa: il Toro è sotto di un gol e sotto di un uomo per l’espulsione di Dossena al 34’. In quel momento cambia tutto: Sabato pareggia 1’ dopo l’inferiorità numerica e nella ripresa il Toro dilaga sotto la Maratona, sbagliando anche un rigore. Riavvolgiamo il nastro a quel pomeriggio per rivedere com’è andata.

Alla vigilia dell’undicesima di campionato il Toro di Radice sta sgomitando per un posto Uefa che finirà per conquistare e si è rimesso in carreggiate dopo tre sconfitte consecutive non particolarmente meritate battendo Napoli e Bari e pareggiando ad Avellino. La gara contro il Pisa può essere quella del definitivo rilancio anche se le insidie sono sempre in agguato come ammonisce Angelo Caroli su La Stampa e come afferma lo stesso Junior pur parlando di gara da vincere a tutti i costi. I rientri di Francini e Zaccarelli rimettono in panchina i molto positivi Ezio Rossi, match-winner due giornate prima contro il Bari, e Roberto Cravero.

Il Pisa di Guerini, che a Firenze venne allenato proprio da Gigi Radice, concretizza immediatamente le paure di scivolare su una buccia di banana trovando il vantaggio dopo un minuto e mezzo, ironia della sorte con due futuri granata: Wim Kieft allarga di testa verso l’accorrente Berggreen che da destra infila Copparoni in uscita con un preciso diagonale. Come se non bastasse il grande inizio nerazzurro, il Toro si vede complicare la vita da Sguizzato (a cui il Corriere della Sera appioppa un quattro mentre Nizzola chiede di smetterla di inviare direttori di gara non all’altezza): i tifosi del Toro sono ancora ignari di ciò che combinerà l’arbitro veronese nella storica finale di ritorno di Coppa Italia del 1993, ma in quel momento basta e avanza vedere un rigore negato a Comi e un’espulsione a Dossena decisamente severa. Al 34’ il “Dos” e Roberto Chiti si allacciano con decisione e il fallo del nerazzurro viene prontamente fischiato, ma il direttore di gara interpreta come gesto di reazione il modo in cui il numero dieci si divincola sventolandogli in faccia il cartellino rosso.

In quel momento inizia a concretizzarsi l’invito del presidente Sergio Rossi alla vigilia (“Riscoprire del tutto lo spirito Torino al quale nessuno è mai riuscito a opporsi”) o quanto meno la dea bendata si degna di guardare dalla parte granata del campo visto che il Toro pareggia subito con la deviazione in spaccata di Sabato su punizione di Junior mentre Dossena sta ancora scuotendo la testa a bordo campo e, nel giro di un istante, si ritrova ad alzare le braccia e a mandare baci ai compagni. Il centrocampista dirà ironicamente che se serve essere espulso per far vincere il Torino si sacrifica volentieri, poi, più seriamente, professa la sua innocenza e ricorda che l’ultimo rosso lo aveva ricevuto all’ultima giornata del campionato precedente, ancora da Sguizzato, per reciproche scorrettezze con Dario Bonetti, e anche quella volta il Toro vinse.

Al di là del cuore, c’è anche la tattica. Radice a fine gara spiegherà soddisfatto che il Torino è stato bravo a trovare una posizione in campo tale da impedire al Pisa di sfruttare la superiorità numerica: squadra più arretrata, corta, capace di lasciare pochi spazi agli avversari e, al contrario, bravissima a sfruttare quelli che venivano lasciati dai nerazzurri ingolositi dall’uomo in più.

Sotto la Maratona il Toro inizia la sua grande ripresa al 57’ con un’astuta punizione da destra di Junior: quando tutti si aspettano il traversone alto, il brasiliano sorprende i pisani con un destro basso e maligno su cui Corradini è pronto a confermare la sua fama di difensore goleador deviando in rete come il più scafato dei centravanti. Il numero due granata indica la Maratona prima di venire travolto dagli abbracci dei compagni. Al 70’ il Toro triplica: sul lancio di un fantastico Zaccarelli (“sembra un ragazzino” il commento di Radice negli spogliatoi), la respinta di Cavallo viene raccolta dal preziosissimo Sabato che è un fulmine nell’anticipare tutti e prendere in controtempo la difesa avversaria lanciando Schachner. L’austriaco si coordina e supera Mannini in uscita con un diagonale simile a quello che, all’alba della partita, aveva portato in vantaggio il Pisa. Dopo tanto sbattersi, l’austriaco trova finalmente il primo centro in campionato festeggiato in ginocchio nei pressi della bandierina.

Il Toro in contropiede trova praterie e su una di queste si lancia ancora Schachner, con un allungo irresistibile, che pago del gol ha la lucidità di servire Junior meglio piazzato, ma l’intervento falloso di Cavallo nega una meritatissima rete al carioca. Sguizzato indica il dischetto, ma Leo litiga ancora con la rete calciando altissimo. Bisogna “accontentarsi” di due assist e una prestazione maiuscola. Il poker arriva a 3’ dalla fine: Sabato completa la sua partita da ministro del centrocampo conquistando palla sulla destra e toccando in area per Francini che si trova dal lato opposto rispetto a quello di competenza, ma non si scompone. Davanti a Mannini si porta elegantemente la palla sul mancino e scaraventa nel sacco chiudendo il conto.

A fine gara viene riportato un episodio curioso: nell’intervallo Sergio Rossi, bloccato all’aeroporto di Milano, ha telefonato ai granata e parlato con Zaccarelli, dicendo di star tranquilli perché era sicuro che l’effetto Torino di cui aveva parlato il giorno prima ai giornali sarebbe stato capace di capovolgere il risultato se si fosse giocato in un certo modo. Così è stato. La classifica sorride, l’Europa è una possibilità concreta, il Toro si gode la sua piccola impresa capolavoro di tattica e orgoglio.