Vinicio Capossela ha regalato a Javier Zanetti una maglia del Toro. Il tutto in una fantastica cornice come quella del teatro Sociale di Como. Lo storico capitano dell'Inter ha partecipato al concerto del cantautore e al termine si è verificato il simpatico siparietto a tinte granata, a ribadire la fede di Capossela. È proprio il caso di dire "Che coss'è l'amor", citando il titolo di una delle canzone più famose del 60enne cantante.