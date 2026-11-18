L'incontro è avvenuto a Como al termine del concerto del 60enne cantautore
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Vinicio Capossela ha regalato a Javier Zanetti una maglia del Toro. Il tutto in una fantastica cornice come quella del teatro Sociale di Como. Lo storico capitano dell'Inter ha partecipato al concerto del cantautore e al termine si è verificato il simpatico siparietto a tinte granata, a ribadire la fede di Capossela. È proprio il caso di dire "Che coss'è l'amor", citando il titolo di una delle canzone più famose del 60enne cantante.
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