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Quattro prestiti granata

Non tutti i prestiti stanno viaggiando alla stessa velocità. Per quattro giovani di proprietà del Torino, l'esperienza lontano dalla Mole sta raccontando storie molto diverse. Da una parte ci sono Mattia Pellini e Wisdom Acquah, due ragazzi che stanno facendo i conti con le difficoltà del primo impatto con il calcio professionistico e con una concorrenza che, almeno per ora, lascia poco spazio. Dall'altra Jonathan Silva ed Edoardo Zaia, che stanno trovando continuità e responsabilità nei rispettivi club. Quattro percorsi da seguire con attenzione: la stagione è ancora lunga, come torneranno a Torino?

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