Premessa doverosa: non stiamo parlando di una notizia perché non c'è nessuna notizia in proposito. Nessuno si allarmi e nessuno si mal disponga: qui parliamo di un caso ipotetico, irrealistico e irrealizzabile che fa, però, il paio con una notizia uscita in settimana e che ha fatto abbastanza scalpore nei forum dei tifosi di calcio. Un noto quotidiano italiano, infatti, qualche giorno fa ha lanciato l'indiscrezione circa un presunto interessamento di Urbano Cairo alla Sampdoria nel caso fosse riuscito a vendere il Torino come, sembra, a parole, stia cercando di fare. Siccome ormai se ne vedono di cotte e di crude ad ogni livello e pur ammettendo che sia una cosa piuttosto assurda pensare a Cairo come presidente della Samp, tra i tifosi blucerchiati la (non) notizia ha suscitato un acceso dibattito al proprio interno, con alcuni che avrebbero accolto come un messia l'editore alessandrino e altri (statisticamente un po' meno, però) che giudicavano molto negativamente questa remota eventualità. La cosa mi ha parecchio colpito perché mi ha fatto capire che in fondo chi sta peggio (e allo stato attuale la Sampdoria sta molto peggio del Torino) tende a vedere l'erba del vicino decisamente più verde. Sull'orlo della C nelle due stagioni precedenti a questa, i sampdoriani guardano con una certa invidia le ormai quattordici stagioni consecutive passate dal Torino di Cairo in Serie A. In un paese di ciechi, l'orbo è un re. Comprensibile in fondo che chi è da anni a rischio fallimento come i doriani guardi al Torino FC come fa un bambino con il naso schiacciato sulla vetrina di un negozio di giocattoli. Solo noi qui a Torino sappiamo cosa non ha funzionato in questi 20 anni (o forse sarebbe più semplice elencare quelle poche cose che hanno funzionato...) di regno cairota e solo noi sappiamo quali macerie lascerà Cairo quando se ne andrà dopo una lunghissima azione "diserbante" sistematicamente attuata sui sogni e sulle ambizioni di quella che era una delle più calde e numerose tifoserie d'Italia. Da un lato sarei davvero curioso di vedere cosa combinerebbe il nostro patron sulla sponda blucerchiata di Genova, ma dall'altro per quanto non ci sia nessuna simpatia sportiva con i "ciclisti" non voglio certo augurargli una tale iattura.

Dopo queste riflessioni, però, e all'indomani dello scontro diretto in campionato, ecco che mi è balenata nella mente la domanda del titolo di questo pezzo: e se Lotito acquistasse il Torino? Come reagiremmo noi tifosi di fronte ad una simile fantascientifica ipotesi? Probabilmente alla stessa maniera dei doriani: qualcuno direbbe "magari!" e qualcun'altro direbbe "oh no!" ed entrambe le posizioni sarebbero perfettamente capibili. Lotito è detestato dai tifosi laziali tanto quanto Cairo lo è dai tifosi granata e, basicamente, lo è per gli stessi motivi. La differenza è che Lotito in questi vent'anni ha fatto vincere la Lazio e l'ha fatta albergare nei piani alti della classifica praticamente sempre. Dal punto di vista dei risultati sportivi non c'è partita tra Lotito e Cairo per cui capisco quei tifosi granata che sarebbero contenti dell'arrivo del patron biancoceleste alla guida del Torino. Dall'altro lato comprendo anche chi di noi tifosi potrebbe sentirsi nauseato per dover passare dalla padella alla brace: Lotito, infatti, ha sempre fatto sfacciatamente i propri interessi alla guida della Lazio, ignorando sistematicamente e con calcolata freddezza i sentimenti del popolo laziale e facendosi beffe della dura contestazione nei suoi confronti tutt'ora in atto. Chi dice che non userebbe lo stesso metodo anche nella gestione del Torino se mai ne diventasse proprietario? 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane e 15 stagioni in Europa su 22 da presidente: i numeri di Lotito fanno sembrare quelli di Cairo ancora più ridicoli di quanto già siano (zero titoli, 4 anni di B e 1 stagione e un preliminare in Europa su 21 da presidente). Come Cairo per i blucerchiati anche a noi Lotito parrebbe quindi un "messia" se "atterrasse" a Torino. Per fortuna non ci toccherà mai fare i conti con questo dilemma dell'asino di Buridano perché Lotito non mollerà facilmente la Lazio e anche se lo facesse non si butterebbe di certo sul Torino (peraltro chiedere ai granata di Salerno come era stata l'esperienza con il senatore alla presidenza...). La Lazio, intanto, con un allenatore mediocre (perché con tutto il bene e la simpatia che si può volere a Gattuso, come allenatore non è niente di speciale) e con una rosa buona, ma non buonissima, sta dominando contro ogni pronostico il campionato di serie A, mentre il Torino, che con la capolista ha fatto una buona partita e meritava di più, è di nuovo ai bordi dei bassifondi della classifica con un solo punto fatto nelle ultime cinque partite. I fatti dicono questo. E a chi dice che il dopo Cairo è un'incognita dico che almeno per quanto riguarda i risultati non è questo l'aspetto di cui dobbiamo preoccuparci. Forse, in questo senso, sarebbe un problema più dei laziali se si avverasse quanto desiderano da tempo e cioè che Lotito tolga il disturbo...