Sicuramente il Toro visto contro la Lazio per quanto riguarda l’impeto, la grinta, la voglia di non arrendersi alla sconfitta, è stato il più bello della stagione, perché sebbene sia stato sotto di due gol si è battuto e combattuto fino all’ultimo minuto sfiorando il pareggio. Detto ciò i granata incamerano un’altra sconfitta che brucia molto proprio perché nulla si può dire ai ragazzi allenati da Mister Abate a livello di gioco. Forse dal punto di vista tattico si poteva fare di più sulla fascia sinistra granata dove ha imperversato Isaksen con accelerazioni che hanno sempre messo in crisi la difesa granata e soprattutto il suo diretto marcatore ovvero Cacciamani. Quando si ha a che fare con un giocatore come l’esterno danese si dovrebbe sapere che il solo numero 77 granata non può arginare le accelerazioni e la tecnica del laziale.

Una caratteristica quella di Isaksen che avrebbe dovuto avere una contrapposizione difensiva forte o almeno un giocatore che aiutasse Cacciamani. Ci ha provato ogni tanto Gineitis senza riuscirci più di tanto. Peccato, perché Abate giocando con soli due centrali aveva azzeccato quasi tutto con un centrocampo folto che ha messo sempre in difficoltà la Lazio soprattutto nel primo tempo. Ma li sulla fascia il Toro ha perso la partita. Poi si sa bene che la squadra di Gattuso è più forte, è la prima in classifica non per caso grazie a giocatori forti tecnicamente primo fra tutti Frattesi, senza ricordare Zaccagni, Noslin e Dele-Bashiru oltre al già citato Isaksen e che in più hanno incarnato la grinta del loro allenatore. Dal canto granata i giocatori che sono mancati all’appello della prestazione, che a livello collettivo è stata comunque positiva, dal punto della manovra offensiva sono stati Vlasic, Mandragora e Cacciamani. Giocatori che dovrebbero assicurare un maggior tasso tecnico e che invece sono stati imbavagliati dagli avversari.

Non che non ci siano state occasioni da gol per il Toro ma Simeone e anche Casadei hanno sprecato troppo sotto porta dando la possibilità a Mandas di parare, anche se sull’ultimo tiro del Cholito il portiere laziale si è superato mandando il pallone sul palo. Ottima la prestazione di Adams al di là dello splendido gol che aveva riaperto la partita . Ha vinto la squadra più forte non c’è dubbio perché anche gli sprechi dei biancocelesti per chiudere la partita con il terzo gol sono stati tanti, quindi sono state anche tante le occasioni in cui la retroguardia granata ha ballato. Quello che è piaciuto ai tifosi è stato vedere un Toro che non ha mai mollato, che ha espresso tutta la grinta possibile. Ovviamente le manchevolezze di questa squadra sono riconosciute. La prossima partita a Genova quello che si aspetta da questo Toro è di rivederlo con la stessa voglia vista la Grande Torino contro la Lazio magari con qualche accorgimento in più perché lasciare Cacciamani a fare le due fasi rimane un punto debole fermo che hanno i granata.