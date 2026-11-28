Urbano Cairo nel postpartita di Torino-Lazio si è fermato ai nostri microfoni, commentando la gara dei granata. Il presidente del Toro ha chiarito inoltre la sua posizione in merito alla possibile vendita del Toro. Ecco qui di seguito le sue parole, con il patron granata che ha esordito così: "Non parlo mai però insomma oggi devo dire veramente ho visto un bel Toro, un Casadei in grande spolvero, un Patterson che ha fatto benissimo, Gine... Peccato non meritavamo".

Cosa manca per fare punti?

"Io sono convinto che le cose possono migliorare molto. Li vedo compatti. Ho visto una partita in cui il Toro ha fatto un buon primo tempo, poi prendiamo quei 2 gol, ecco lì non puoi prendere il secondo gol. E poi però siamo ritornati in campo con molta voglia e aggressività, per cui direi male la sconfitta, però con una prestazione importante, secondo me con tanti giocatori che non giocavano e han fatto molto bene. Sono molto fiducioso".

Sono giorni importanti, 120 anni del Toro, anche questa assegnazione dello stadio che si avvicina che avete...

"Beh questa è una cosa alla quale stiamo lavorando con impegno, a cui teniamo moltissimo e mi fa piacere che anche il comune, il sindaco , tutti abbiano lo stesso senso di urgenza e di voglia di fare cose velocemente, per cui sono molto positivo".

Ma questa cosa della Sampdoria?

"E' una bugia. Ti spiego perché è nata? Perché io stavo andando a Trento per i centocinquant'anni del Corriere quella sera e in autogrill vedo dei tifosi della Sampdoria che vanno a vedere Padova-Sampdoria, che mi salutano. Ma io andavo a Trento. No ma dai, cioé incredibile, per favore... è una roba inesistente. Non è proprio niente, zero. Io sto per il Toro, poi ho detto che lo vendo, però non arriva nessuno e mi impegno al 100% e magari abbiamo anche possibilità di prendere lo stadio che è una grande cosa"