Ignazio Abate, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni nella consueta conferenza stampa al termine di Torino-Lazio. Di seguito le parole dell'allenatore.

Oggi una delle migliori prestazioni. Due minuti di fragilità, poi tante occasioni... "Abbiamo fatto una gara a viso aperto contro la capolista. C'è da mettere della maturità, non puoi prendere dei gol. Però siamo rimasti in piedi nel secondo tempo, sono soddisfatto. C'è sconforto per non aver preso punti, ma vedo una squadra viva"

Questi gol che non arrivano, è un problema di qualià o lucidità? "È anche un periodo così. Contro il Lecce avevamo creato tre palle gol. Momento complicato, m non bisogna buttarsi la depressione addosso"

La qualità manca nei singoli o nella squadra? "la squadra crea, non posso chiedere di più. Serve sicuramente più cinismo, ma non penso che sia una questione di qualità. È un periodo così"

Al di là delle prestazioni ci sono i numeri, gli stessi della scorsa stagione. Hai parlato con la società? "Sì, ci siamo confrontati. Avverto la fiducia e credo che non ci si possa soffermare solo sui risultati. Abbiamo iniziato un percorso nuovo, la squadra cresce e vedo ottime prospettive. Questa deve essere la mentalità. Se ci si basa sui risultati immediati si costruisce poco"

C'è un po' di autolesionismo: non c'è Ismajli, le fasce sono così. Perché non convocare Rodriguez? "Finchè la società non mi dà altri segnali io proseguo".

Come sta Cacciamani? L'episodio su Adams? "Su Cacciamani non lo so, valuteremo. Non ho visto l'episodio del rigore, ma non voglio appellarmi a questo"

Gineitis bene nel bracetto, sei soddisfatto? "Sì, era da un po' che volevo provarlo. Mi ha dato ottime sensazioni e può arrivare anche al tiro da lì. Sono davvero felice della sua gara. Lo ripoverò. Pellegri è entrato bene, così come Duvan e la punta di peso per noi è un aspetto. Ti permette di capovolgere la sfida. Mastichiamo amaro, ma è una serata importante perché spero che possa dare più consapevolezza. Ringrazio anche i tifosi per il supporto, tra l'altro abbiamo rifatto il campo del Filadelfia e giovedì sarà a porte aperte".

Come giudichi la prestazione di Oristanio? "È entrato bene. Si allena bene, è un esempio. Però ci sono equilibri e non possono giocare tutti. Bisogna trovarlo, anche a livello strategioco. Gaetano è penalizzato dal modulo, ma si sta adattando bene. Volta per volta sceglieremo".

Un parere sulla Lazio? "Io credo che ogni squadra ha le sue caratteristiche e mette in campo le proprie qualità. La Lazio sa abbinare bene le proprie caratteristiche, è brava a far girare l'episodio. Ha i ricambi e un allenatore bravo, non so dove possono arrivare. Ora devo pensare a me e capire come fare punti da qui in avanti" .