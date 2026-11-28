I dettagli fanno la differenza. Dove i granata sbagliano le uniche due cose la Lazio miete la sua vittima e porta a casa i tre punti. Non basta la rete di Adams, per Abate si allunga il periodo di astinenza dai tre punti. E di rimpianti i granata ne possono recriminare.

Avvio grintoso dei granata, poi Coco combina la frittata

Salta all'occhio un dettaglio nella formazione granata: Gineitis agisce come braccetto nella difesa, con Cacciamani libero di sganciarsi sulla tanto agognata fascia sinistra. L'avvio è di merca granata: dopo quattro giri di orologio Adams inventa un esterno di pura magia gutiana per l'inserimento di Casadei. Male la difesa laziale nell'occasione, ma l'ex Inter ritarda troppo la conclusione. Sul pallone rimasto vagante arriva Simeone, che calcia trovando il riflesso di Mandas. Il Cholito punisce, il greco conferma l'ottimo momento di forma, ma forse è più un difetto dell'argentino che un vero e proprio miracolo dell'estremo difensore. Sull'onda dell'entusiasmo il Torino di propone con costanza e al 10' è Cacciamani a procurarsi la situazione favorevole con una azione personale. La conclusione però è troppo tenera, ma conferma il buon piglio con cui la truppa di Abate è scesa in campo. E al 14' sono ancora i padroni di casa ad avere una buona chance: ottimo recupero di palla Casadei, che strappa e serve Simeone. Dal limite l'attaccante calcia centrale, ma c'è solo una squadra in campo. Un minuto dopo Vlasic, anche lui dal limite e completamente libero sulla trequarti, calcia a botta sicura e stavolta Mandas deve spingere via la sfera. Un buon avvio, a cui la Lazio non riesce a tenere il ritmo.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 28: Alfonso Pedraza of SS Lazio compete for the ball with Giovanni Simeone of Torino FC during the Serie A match between Torino FC and SS Lazio at Stadio Olimpico Grande Torino on November 28, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La squadra di Gattuso commette qualche errore sia in fase di uscita sia in possesso palla. A mancare sono soprattutto gli inserimenti senza palla di Frattesi e le giocate di Isaksen. Non è un caso che, una volta innescato l'ex Inter, la Lazio sfiori il vantaggio sugli sviluppi di un corner alla mezzora, proprio nella fase più equilibrata della sfida. Pedraza pennella un cross preciso e, in arretramento, Frattesi stacca perfettamente. Perri? Con un intervento in volo d'angelo e la mano aperta, l'ex Leeds salva i granata. L'occasione non scuote più di tanto la partita, che prende il binario dell'equilibrio. Però la Lazio sembra essere più quadrata, pur non trovando mai una vera azione costruita ed è questo il peccato capitale dei granata: non recepire l'allarme. Al 40' gli ospiti trovano il vantaggio su corner: ottima la palla di Zaccagni, Coco si dimentica Provstgaard e il difensore sigla il suo secondo gol in campionato. La stilettata che non ti aspetti, gli artigli affondano nella carne del Toro. La Lazio è cinica ad approfittare dello sbandamento e al 44' raddoppia: Zaccagni, ancora protagonista, serve Isaksen completamente lanciato nel buco. Piattone, raddoppio e Torino che dal nulla si ritrova sotto dopo un primo tempo che per larghi tratti era stato positivo. E ad aumentare i rimpianti ci pensa anche Casadei, che proprio sul gong della prima frazione cestina di testa l'occasione per riaprire la gara.

Non basta Adams

Nessun cambio nell'intervallo, le squadre tornano in campo con gli stessi uomini che avevano lasciato il terreno di gioco. E anche con lo stesso umore con cui erano entrati nei rispettivi spogliatoi a bere un tè caldo. La Lazio è aggressiva e rompe immediatamente le linee con Noslin dopo appena due minuti. Decisiva la parata di Perri. I granata tornano sulla terra al 51', quando Simeone chiama Mandas alla grande risposta: la deviazione del portiere manda la palla sul palo e sul proseguo dell'azione Vlasic si mangia il gol. I capitolini non restano a guardare e al 58' rispondono con Zaccagni, il cui destro vola a lato della porta di Perri. Abate prova a mischiare le carte e lancia subito dopo l'occasione laziale Zapata e Oristanio al posto di Simeone e Vlasic. L'ingresso del colombiano permette al Torino di alzare il baricentro ed effettivamente la banda di granata ritrova metri. A segnare però non è nessuno dei due cambi: al 61' Gineitis disegna un corner perfetto e sul primo palo arriva Adams.Incornata e Mandas battuto per il gol della speranza granata.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 28: Che Adams of Torino FC celebrates scoring his team’s first goal with teammates during the Serie A match between Torino FC and SS Lazio at Stadio Olimpico Grande Torino on November 28, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Il gol ridà vita ai padroni di casa, che con più convinzione tornano ad attaccare. La Lazio accusa il colpo e Gattuso se ne accorge: dentro Pinamonti e Gudmundsson per Noslin e Zaccagni. Una mossa per portare ossigeno. La partita si sposta a centrocampo con il passare dei minuti ed effettivamente a referto non ci sono grandi occasioni sia da una parte che dall'altra. Di certo l'uscita di Cacciamani non agevola i compiti di rimonta del Torino, con Abate costretto ad inserire il rientrante Fortini al 74'. Anche Gattuso ragiona sull'ingresso di Rovella per portare più palleggio e addormentare la sfida. Abate invece le prova tutte ed inserisce anche Pellegri e Bragança per Adams e Mandragora. Gli schemi saltano e con altre variazioni di Gattuso con Lazzari e Cancellieri arrivano due grosse occasioni, sia da una parte che dall'altra: Pinamonti spara fuori da ottima posizione all'86', poi è Oristanio a vedere l'illusione del gol con un colpo di testa di poco a lato. Errori sia da una parte che dall'altra insomma e a questi si aggiunge il secondo della giornata di Coco, che stava apparecchiando ancora a Pinamonti il tris. L'attaccante non è lucido. Nei quattro minuti di recupero i granata gettano il cuore oltre l'ostacolo, ma non basta. La Lazio regge e porta a casa i tre punti.

Una sconfitta che sà di rimpianto per i granata. La squadra di Abate viene punita nei dettagli nel finale di primo tempo, quando la prestazione era stata davvero positiva. Nel secondo tempo è una battaglia a colpi di boxe, con almeno un'occasione a testa per chiudere o rientrare in gara. Prosegue il periodo difficile del Torino, anche se la prestazione lascia buone sensazioni. Il sogno della Lazio invece continua.