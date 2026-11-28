Nel match del tardo pomeriggio della tredicesima giornata di Serie A, il Torino di Ignazio Abate trova la settima sconfitta stagionale e perde 1-2 tra le mura amiche contro la Lazio, che sale a 35 punti. I granata sono momentaneamente al tredicesimo posto in classifica. I biancocelesti mantengono imbattibilità e vetta della classifica, almeno per un' altra giornata. Il gruppo di Gattuso nel prossimo impegno ospiterà l'Atalanta all'Olimpico, i granata invece dovranno ripartire da Marassi e faranno visita al Genoa. La partita dell'Olimpico Grande Torino viene decisa da un uno-due micidiale firmato Provstgaard e Isaksen verso la fine della prima frazione. A nulla serve ai granata il gol di Che Adams al 62'.

Frosinone-Parma 3-0

Il Frosinone inaugura il sabato di Serie A con una vittoria nel match delle 15 contro il Parma. Gli uomini di Alvini volano davanti ai propri tifosi e calano il tris alla squadra di Gilardino. Un primo tempo spento termina 0-0, ma è nella ripresa che i gialloblù salgono in cattedra con uno scatenatissimo Bobcek. Lo slovacco, acquisto più oneroso della storia del Frosinone, non fa rimpiangere Raimondo e sigla la tripletta personale con i gol al 55', 61' e 79'. Il Frosinone sale così a quota 23 punti, momentaneamente al sesto posto, a tre punti dal Como, attualmente quinto. Il Parma, invece, resta in zona retrocessione: terz'ultimo a quota 8 punti. Il gruppo di Alvini nel prossimo turno giocherà ancora allo Stirpe, ospitando l'Inter di Chivu. La squadra di Gilardino invece andrà in trasferta a San Siro e se la vedrà con il Milan.