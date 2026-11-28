Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Lazio
Torino-Lazio 1-2: il film della partita
Cadono i granata per 1-2 contro la Lazio capolista di Gattuso. Vanno a segno nel giro di 2 minuti prima Provstgaard e poi Isaksen. Nel secondo tempo un gran colpo di Adams riapre i giochi, ma non è abbastanza per spronare i granata a trovare il pari. Ritrova minuti in campo Pietro Pellegri, che scende in campo con il numero 9 sulla maglietta.
Di seguito le migliori reazioni social dei tifosi granata su X dopo la sfida di Serie A Enilive tra Torino e Lazio:
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Le pagelle di Torino-Lazio 1-2: Adams non basta, Coco affonda. Zapata dà la scossa
Toro
Torino-Lazio 1-2: è crisi conclamata di risultati, non del gioco
Partite
FINALE! Torino-Lazio 1-2: settima sconfitta per il Toro. Adams la riapre ma non basta
Campionato
Serie A, la classifica: Toro fermo a 14 punti, la Lazio prova la fuga. Il Frosinone...
Toro
Torino-Lazio, Abate costretto a fare a meno di Cacciamani. I dettagli
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti