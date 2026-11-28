Non ci sono buone notizie per il Torino di Abate. Nel corso del secondo tempo della sfida contro i biancocelesti il tecnico ha dovuto sostituire Cacciamani con Fortini. Il canterano granata ha accusato un problema fisico dopo una corsa. Si toccava infatti la parte sotto della coscia. Condizioni da valutare, il giocatore è uscito sulle sue gambe.