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Settima sconfitta in campionato, la quarta di fronte al proprio pubblico, per il Torino di Ignazio Abate, che cede 1-2 alla capolista Lazio. I granata approcciano bene la partita, ma non concretizzano le occasioni costruite e incassano due reti nel giro di due minuti sul finire del primo tempo. Nella ripresa Adams accorcia le distanze e il Toro ha più volte l'opportunità di ristabilire la parità, senza però riuscirci. Tra i granata spicca proprio lo scozzese, positivo anche l'ingresso di Zapata. Pesano gli errori di Coco.

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