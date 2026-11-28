Che Adams è stato intervistato in conferenza stampa durante il postpartita di Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Hai permesso al Toro di restare in gara, ma cosa manca a questa squadra?

“Domanda difficile. Ci è mancato l'ultimo colpo, ma è difficile dire cosa è mancato oggi”

Dopo il gol sei stato protagonista di un episodio un po’ discusso. Era rigore?

“Ho visto le immagini. Penso che avrebbe potuto essere rigore, ma dovevamo creare le nostre occasioni”

Il mister era più arrabbiato per il blackout o i gol mangiati?

“Abbiamo fatto una buona gara, i tifosi hanno capito. Ci è solo mancato l'ultimo colpo"”

Questa partita arriva a termine di un periodo dove ci sono le prestazioni, ma non i risultati. La gara dice però molto su quanto crediate in questo stile. La squadra segue l’allenatore?

“Noi crediamo nelle idee del tecnico. Abbiamo fatto una buona gara, con tante occasioni, ci è mancato l'ultimo passaggio, ma siamo con il mister e crediamo in lui"

Capitolo rinnovo, a che punto siete?

“Parliamo costantemente, abbiamo ottimi rapporti. Ora però testa al campo”