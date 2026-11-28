Ignazio Abate è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Torino-Lazio, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Qualcosa di quei dettagli da sistemare è stato sistemato, oppure c'è ancora del lavoro da fare?

"C'è sempre del lavoro da fare. Abbiamo incontrato la capolista che non è lì per caso. Però poi anche noi oggi abbiamo fatto una partita seria, giusta, di intensità, qualità e organizzazione. C'è mancato un po' di cinismo. Però nonostante poi i due schiaffi che abbiamo preso nel giro di pochi minuti, la squadra è riuscita a rimanere in piedi, abbiamo creato la palla gol sul calcio d'angolo per riaprirla subito. Il secondo tempo abbiamo fatto una partita giusta. Peccato ancora una volta per il risultato"

Numeri negativi nell'ultimo periodo. Ma le chiedo se proprio adesso è stato necessario qualche parola, qualche confronto in più, anche per capire il tempo che è stato necessario per vederla arrivare qui ai nostri microfoni?

"No, ho parlato con la squadra, con la società. La prestazione i ragazzi l'han fatta. E' un periodo così, siamo grandi e vaccinati. Sappiamo come sono certe situazioni nel calcio. E quando capitano questi periodi bisogna ricompattarsi sempre di più, credere in quello che si fa perché la squadra sta fornendo prestazioni giuste. A furia di perseverare sono sicuro che i risultati arriveranno".

La sostituzione di Vlasic e Simeone è stata una scelta coraggiosa. Che ne pensa del loro momento e come cercherà di recuperarli nel corso della stagione?

"Credo che non abbiano fatto male questa sera, poi li ho visti un po' in calo dal punto di vista fisico. In quel momento avevo bisogno di una punta fisica come Duvan, che sono due settimane che sta spingendo forte in allenamento, sta recuperando una condizione molto buona. La Lazio è una squadra che ti morde, che ti viene a uomo e quindi avere una prima punta fisica che ti possa regger palla e ripurirla era un carta che in quel momento ritenevo opportuna".