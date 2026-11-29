Una bella sconfitta. Un mantra degli ultimi 21 anni. E perdere non significa soltanto uscire con zero punti da una partita. Il verbo perdere può benissimo personificare tutto il grigiore a cui la presidenza di Urbano Cairo ha abituato il Torino. Dal punto di vista sportivo il Torino vale l'anonimato più assoluto e le dichiarazioni rilasciate da Cairo al termine della gara contro la Lazio sono la perfetta fotografia di questa lunga, lunghissima, estenuante gestione. La squadra di Ignazio Abate non avrebbe meritato di perdere (a differenza di quanto accaduto a Napoli), eppure ha perso, un'altra volta. Ha raccolto soltanto un punto nelle ultime cinque partite. Ha perso già sette volte in questo campionato, otto volte in questa stagione. "Non parlo mai però insomma oggi devo dire veramente ho visto un bel Toro, un Casadei in grande spolvero, un Patterson che ha fatto benissimo, Gine... Peccato non meritavamo" ha affermato Cairo. Essere riuscito nella prima frase del proprio intervento a menzionare tre dei giocatori che hanno fatto più fatica da inizio stagione a oggi è stata un'impresa comunicativa, un'impresa quasi illogica, che spiega tanto se non tutto della pochezza di questo Torino. Il concetto portato avanti è: le cose possono migliorare (verso dove?), li vedo compatti (come risolviamo il caso Rodriguez, preso in estate da svincolato come uomo spogliatoio ed escluso per la seconda partita di fila per motivi disciplinari?), sono molto fiducioso (per finire a febbraio/marzo la stagione e proiettarsi verso il 2027/2028?).

Sì, è stata una bella sconfitta, immeritata, come tante in questi 21 anni. Però, il Torino ha perso, un'altra volta. Sembra di essere in spiaggia, una gamba fa da palo, Aldo, Giovanni e Giacomo sono seduti sulla sabbia con al fianco Marina Massironi. Sembra proprio quella scena iconica del film di Tre uomini e una gamba: tutto bellissimo, però si è usciti un'altra volta sconfitti. Volete qualche numero delle sconfitte in Serie A con Urbano Cairo presidente? Eccole elencate: 18 nel 2006/2007 (a fronte di 10 vittorie), 14 nel 2007/2008 (a fronte di 8 vittorie), 20 nel 2008/2009 (a fronte di 8 vittorie), 14 nel 2012/2013 (a fronte di 8 vittorie), 11 nel 2013/2014 (a fronte di 15 vittorie), 12 nel 2014/2015 (a fronte di 14 vittorie), 17 nel 2015/2016 (a fronte di 12 vittorie), 11 nel 2016/2017 (a fronte di 13 vittorie), 10 nel 2017/2018 (a fronte di 13 vittorie), 7 nel 2018/2019 (a fronte di 16 vittorie), 20 nel 2019/2020 (a fronte di 11 vittorie), 15 nel 2020/2021 (a fronte di 7 vittorie), 14 nel 2021/2022 (a fronte di 13 vittorie), 13 nel 2022/2023 (a fronte di 14 vittorie), 11 nel 2023/2024 (a fronte di 13 vittorie), 14 nel 2024/2025 (a fronte di 10 vittorie), 17 nel 2025/2026 (a fronte di 12 vittorie), 7 nel 2026/2027 (a fronte di 4 vittorie, il tutto dopo 13 giornate). Tiriamo le somme: il Torino di Cairo ha disputato 659 partite in Serie A e ne ha perse 245, il 37%; soltanto una volta è rimasto sotto la doppia cifra di sconfitte (con Walter Mazzarri, nell'anno del record di punti). Se si sommano sconfitte e pareggi nell'era Cairo si toccano vette elevatissime, quelle che raccontano benissimo il grigiore della gestione: 69,4%, 458 partite su 659 (a fronte di 201 vittorie). Dati che parlano da soli e non servono a certificare il fallimento della gestione ma l'ambizione della gestione. L'ambizione del perdere bene.

Il perdere bene è uno stato dell'anima del Torino di oggi e anche di ieri. Una scelta deliberata di vivacchiare. Lo status quo permane, incessante. E si continua così senza particolari sussulti, se non per buone prestazioni qua e là. Certamente rientra tra le buone prestazioni quella di ieri contro la Lazio. La squadra di Abate ha invertito il trend dopo aver giocato male a Frosinone, in casa con il Lecce e un po' meglio pur meritando di perdere a Napoli. Abate ha dimostrato di avere tante idee, alcune anche davvero interessanti (la posizione iniziale di Gineitis ha spiazzato tutti, compreso Gattuso e la capolista Lazio). Restano alcune domande in sospeso: perché togliere Adams? perché non mettere mai Ilkhan? Ne restano alcune in sospeso anche in vista di gennaio: perché far reggere un reparto a un difensore che commette almeno un errore grossolano a partita? Sono però domande di contorno in una stagione che sta andando nella direzione che un po' tutti si aspettavano il 1° settembre dopo la chiusura delle trattative estive. Tra l'altro, non si trattava nemmeno di una scommessa così azzardata: era soltanto puntare su quello che da sempre regala il Torino di Urbano Cairo, il perdere bene e il nascondersi ancora meglio nei meandri mezzani della Serie A.